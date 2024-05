Come curavano il cancro gli antichi egizi?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 31 maggio 2024) Glisono stati una popolazione all’avanguardia per quanto riguarda molti aspetti della vita umana. Erano costruttori sopraffini,dimostrano le monumentali piramidi. Anche in campo medico erano in grado di farsi valere. Sapevano identificare, descrivere e trattare malattie e lesioni traumatiche. Costruivano protesi e sapevanofare le otturazioni dentali per curare le carie. Sulil discorso è diverso, poiché c’erano effettivamente delle conoscenze limitate. Tuttavia,dimostra l’analisi di due crani umani, uno dei quali risalente a quattromila anni fa, si nota un tentativo di estrarre il tumore. E anche la volontà di studiarlo. Lo dimostra una ricerca condotta dall’università di Tubinga. “La nostra ricerca si poneva l’obiettivo di conoscere il ruolo delnel passato, la diffusione di questa malattia e il modo in cui le società antiche affrontavano questa patologia“, ha spiegato Tatiana Tondini, autrice dello studio pubblicato su Frontiers in Medicine.