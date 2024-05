Come cambia il tabellone di Arnaldi dopo aver battuto Rublev | prossimo scoglio ancora più duro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Matteoper la prima volta ha avuto accesso agli ottavi di finale delmaschile del Roland Garros. Per la seconda volta in carriera raggiunge gli ottavi di un Major, ricordando gli US Open dell’anno passato, grazie alla prestigiosa affermazione contro il russo Andrey(n.6 del mondo). Con lo score di 7-6 (6) 6-2 6-4, il ligure ha regolato il moscovita con una prestazione sensazionale. Si prospetta però un percorso molto complicato. Sconfitto, infatti, il nome delavversario verrà fuori dalla partita tra Stefanos Tsitsipas e Zhizhen Zhang, con il greco grande favorito e interprete di alto livello sulla terra rossa, ricordando la Finale raggiunta a Parigi nel 2022. Nel caso ci fosse l’ellenico, servirebbe un’altra partita di altissimo spessore.