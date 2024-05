Come aprire un’impresa Agevolazioni e incentivi per giovani e donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Con la finanza agevolata, imprese, liberi professionisti ed enti possono ottenere sostegni edi diversa natura: contributi a fondo perduto, finanziamenti a tassi agevolati, garanzie e crediti d’imposta. Si tratta di misure, previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, pensate per sostenere gli investimenti, l’acquisizione di nuove competenze, per rafforzare la competitività e lo sviluppo, la ricerca, i processi di internazionalizzazione, digitalizzazione e transizione energetica. Oggi, per chi svolge qualsiasi attività, la scelta delle strategie finanziarie opportune è fondamentale, perché influenza direttamente le performance economiche e reddituali, oltre che le capacità di far fronte alle esigenze finanziarie sia di lungo che di breve periodo.