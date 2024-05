Collocati due cassonetti per l’indifferenziato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono stati istituiti dueinformatizzati per la raccolta del residuo secco in piazzale Collodi a Castelnovo e piazza del Mulino a Felina. I nuoviinformatizzati consentiranno alle utenze delle zone del Porta a porta di conferire il residuo tramite tessera eco card (residenti e non). La tessera viene rilasciata su richiesta dell’utenza dal centro zona di Felina, in via Casoletta, e permetterà l’apertura esclusiva di questi due: i cittadini potranno smaltirein caso di eventi occasionali o di impossibilità ad attendere il ritiro settimanale. Il sistema informatizzato sommerà gli svuotamenti a quelli effettuati a casa. Info: Iren Centro zona Felina email: [email protected] ; Ufficio ambiente del Comune di Castelnovo ambiente@comune.