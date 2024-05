Col furgone si schianta contro un tir Valerio Spanu morto a 49 anni Era stato consigliere a Panicale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Terribile schianto in superstradafinisceil tir che lo precede:praticamente sul colpo il conducente,, 49enne, padre di quattro figli. Il terribile impatto, probabilmente dovuto a un colpo di sonno o a un malore, è avvenuto poco prima delle 11, in superstrada all’altezza di Fabriano est (direzione Ancona), dove vi è il restringimento di corsia dovuto a lavori stradali. Scattato l’allarme sulla strada statale 76 “della Val D’Esino“ si sono portati eliambulanza, ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e personale Anas. Purtroppo per il conducente del, origini sarde ma residente da tempo in provincia di Perugia, a Magione, non c’ènulla da fare. L’uomo, padre di tre figli maschi e una femmina, quest’ultima di pochi, era dipendente di una nota catena di supermercati e stava raggiungendo una sede di lavoro.