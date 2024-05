Codice identificativo per gli affitti brevi parte la sperimentazione | cosa cambia e dove

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilalberghi esarà operativo da lunedì 3 giugno in via sperimentale in Puglia. Il ministero del Turismo vuole approvarlo al livello nazionale entro il 1° settembre: per chi pubblica un annuncio ma non si dota del, multe fino a 8mila euro. .