Cocciaretto-Samsonova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Elisabettaaffronterà Liudmilaal terzo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Un bel torneo fin qui per la tennista azzurra, che dopo l’importante vittoria contro la semifinalista uscente del torneo Beatriz Haddad Maia, ha vinto facilmente un secondo turno che era la più classica delle prove del nove contro l’iberica Bucsa. Elisabetta è al terzo turno del torneo parigino per il secondo anno di fila e ora si ritroverà contro la potente, russa di passaporto ma cresciuta in Italia. Liudmila ha sconfitto Linette e Anisimova dominando i suoi primi due incontri sul rosso di Parigi. Tra le due non ci sono precedenti: in palio un posto agli ottavi contro Gauff o Yastremska.