Cocciaretto-Gauff in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di venerdì 31 maggio 2024) Elisabettaaffronterà Cocoagli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Torneo da incorniciare per l’azzurra, approper la prima volta in carriera alla seconda settimana di uno Slam e capace di sconfiggere ben due top 20: Haddad Maia e Samsonova. L’asticella ora si alza ulteriormente per la marchigiana, opposta alla terza forza del seeding, Coco, anche lei approagli ottavi senza aver perso set. La numero 3 del mondo ha vinto entrambi i precedenti, ma si tratterà del primo confronto sulla terra rossa e, visto come sta giocando Elisabetta, non è detto che l’esito sia scontato. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente la tennista a stelle e strisce, chiamata però a non sottovalutare l’avversaria.