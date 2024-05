CM com – Prime pagine 31 maggio | Juventus Vlahovic da gobbo vero Inter Buongiorno o Schuurs|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 31 maggio 2024) 2024-05-31 08:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Oggi è giorno di vigilia per la finale di Champions League che si gioca sabato sera a Wembley in Inghilterra tra la sorpresa Borussia Dortmund e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Con la sconfitta della Fiorentina di mercoledì ad Atene in Grecia contro l’Olympiacos in finale di Conference League è sfumato il possibile Triplete di allenatori italiani nelle coppe europee dopo l’Europa League conquistata dall’Atalanta di Gasperini. Ieri sera Cremonese e Venezia hanno pareggiato 0-0 nella finale d’andata nei playoff di Serie B, il ritorno si gioca domenica a campi invertiti allo Stadio Penzo con gli ospiti obbligati a vincere per raggiungere Parma e Como neo-promosse in Serie A.