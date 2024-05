Clizia Incorvaia scatenata | l’addio al nubilato a tema Principesse diventa bollente

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 31 maggio 2024)prepara il matrimonio con Paolo Ciavarro:alalSi avvicina sempre di più la data del matrimonio pere Paolo Ciavarro. La coppia convolerà a nozze il prossimo 12 luglio in Versilia, ma nelle scorse ore la showgirl ha dato il via ai festeggiamenti peralin Sicilia. La ex compagna di vita di Francesco Sarcina ha organizzato una giornata da ricordare in compagnia delle sue amiche più care. “Non vedo l’ora di vivere questo momento unico con amiche che sono importanti per me e fanno parte della mia vita da sempre! Chi arriverà da Londra, chi da Venezia, Milano, Roma, Sicilia…” aveva rivelato sui social nelle ore immediatamente precedenti all’evento. LEGGI ANCHE: Milano – Cortina 2026: tra gli assunti anche la figliastra di Fiorello Per rendere speciale il suo addio al, lasi è occupata nel dettaglio di qualsiasi cosa: biscottini a forma di abito da sposa, bomboniere ae gadget personalizzati hanno fatto da cornice a una giornata da sogno.