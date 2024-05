Climate change | un impegno per le imprese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oggi in Italia il 94% dei Comuni è a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera, ma solo una piccola percentuale degli immobili è protetta da assicurazioni specifiche. Il gap, come rilevato dall’ANIA, riguarda sia le famiglie che le, soprattutto quelle di piccole dimensioni: solo il 3,4% è coperto da assicurazioni per le alluvioni e solo l’8,4% per i terremoti. È in questo contesto che Generali Italia e la sua Business Unit Cattolica lanciano una nuova offerta assicurativa che risponde alle esigenze di tutela delle oltre 4,5 milioni diitaliane di fronte all’impatto del cambiamento climatico. La compagnia guidata dal Country Manager e Ceo Giancarlo Fancel anticipa così la nuova norma della Legge di Bilancio, che introduce l’obbligo per ledi sottoscrivere contratti assicurativi a copertura dei danni di natura catastrofale.