Classifica musica italiana maggio 2024 | la top 10 del mese

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 31 maggio 2024) In vetta alladiil singolo di Antonello Venditti, sul podio anche Ultimo e Marcella Bella Ildisotto il segno di Antonello Venditti. Il cantautore romano vuole celebrare il 40esimo anniversario dell’album “Cuore” con un’edizione speciale in uscita il 14 giugno. In questa ristampa saranno presenti le otto canzoni rimasterizzate arricchite dall’unico inedito “Dì una parola” che è la nostra hit del momento per ladedicata alla migliore. Il singolo è stato prodotto con Alessandro Canini che ne ha firmato il testo e parla delle difficoltà di comunicazione in una relazione. Una ballata romantica e allo stesso tempo malinconica dove troviamo vulnerabilità e dolore nella persona che cerca di lasciare l’altra persona ma anche l’esortazione a rialzarsi che lascia aperta la speranza legata a un gesto a uno sguardo.