Classic ed Elegant La sfida di LevMaster è piena di colore

(Di venerdì 31 maggio 2024) Levrette 1832, ad appena un anno dal rilancio è già in cima all’onda del momento. Cavalcare le tendenze per i marchi di accessori, moda e ovviamente orologi è divenuta una necessità imprescindibile per mantenere il contatto con il mercato e i propri estimatori. Sebbene Levrette 1832 fondi il proprio Dna in quasi 2 secoli di pura tradizione orologiera svizzera la Paul Picot che ne cura sia la produzione che la distribuzione è da sempre molto attenta al mercato e alle sue necessità in fatto di gusto estetico. E’ così che uno dei più iconografici modelli Levrette che si inspira direttamente aldegli anni ’50 dopo il debutto nei cla ssici colori: blu, bianco e grigio, per la stagione 2022 è proposto con le livree: Verde smeraldo, Blu ski, Giallo sole e per l’autunno color cioccolato.