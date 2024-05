Fonte : orizzontescuola di 31 mag 2024

I dati sono utili ai fini delle procedure delle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. L'articolo Classi di concorso in esubero dopo la mobilità, da riassorbire per le immissioni in ruolo 2024 AGGIORNATO.

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità da riassorbire per le immissioni in ruolo 2024 AGGIORNATO