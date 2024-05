Classe della primaria a rischio taglio Le famiglie sul piede di guerra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) La preoccupazione dellecon bambini che frequentano la scuola dell’infanzia "Lelio Basso" di via Giacosa è "perdere tutto quello che si è costruito: la continuità didattica, formativa e umana. I bambini - spiegano le mamme - hanno seguito un percorso preciso di inclusione, hanno visitato la scuola- sempre "Lelio Basso" -, conosciuto le insegnanti, si sono ambientati proprio in modo da dare continuità al loro cammino scolastico. E ora tutto questo ci viene tolto". Leparlanodecisione del Provveditorato scolastico di eliminare una, nonostante "i numeri: si possono fare tranquillamente due sezioni invece di gestire i bambini come pacchi", aggiungono. I piccoli alunni (nove in totale, ma la protesta riguarda tutta la scuola dell’infanzia) devono infatti frequentare obbligatoriamente un altro plesso, passando così dalla scuola dell’infanzia a un’altra sede.