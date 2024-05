Cinema Excelsior | c’è un nuovo proprietario Aggiudicata l’ultima asta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Empoli (Firenze), 31 maggio 2024 – Dopo diversi tentativi andati a vuoto, stavolta l’per trovare undelteatroha avuto esito positivo. Ad aggiudicarselo nell’incanto dello scorso 11 aprile è stata la Guber Banca Spa , che come recita il “biglietto da visita“ si tratta di una banca digitale italiana specializzata nella gestione del credito non performing e nei servizi a favore delle piccole e medie imprese, che dal 1991 opera nel settore dell’acquisto e gestione di NPE (Non Performing Exposures). A quanto riferito dallo stesso istituto di credito, presieduto da Francesca Bazoli e il cui ceo è Francesco Guarneri, Guber Banca è entrata nella vicenda delin veste di asset manager. L’intenzione delproprietaio è quello di mantenere l’attività della sal a, come spiega la stessa banca in una nota.