(Di venerdì 31 maggio 2024) Pechino, 31 mag – (Xinhua) – Lara’ ladie l’aumento delle esportazioni transfrontaliere di e-commerce, ha dichiarato oggi He Yadong, portavoce del ministero del Commercio. L’e-commerce transfrontaliero e’ una forza vitale per lo sviluppo del commercio estero cinese. Negli ultimi cinque anni e’ cresciuto di oltre dieci volte, ha dichiarato He in una regolare conferenza stampa. Il ministerora’ l’emanazione di linee guida per l’aumento delle esportazioni di e-commerce transfrontaliero e ladi, ha dichiarato He. Nel primo trimestre del 2024, l’e-commerce transfrontaliero cinese ha raggiunto i 577,6 miliardi di yuan (circa 81,23 miliardi di dollari), con un aumento del 9,6% su base annua, di cui le esportazioni sono state pari a 448 miliardi di yuan, con un tasso di crescita del 14%.