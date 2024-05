Cina | ospitera’ per la prima volta Congresso mondiale AIPPI a ottobre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pechino, 31 mag – (Xinhua) – Inlaildell’Associazione internazionale per la protezione della proprieta’ intellettuale (), per lada quando l’associazione e’ stata costituita 127 anni fa. L’evento, che si terra’ dal 19 al 22nella citta’ di Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, dovrebbe attirare 1.500 delegati da oltre 80 Paesi e regioni, ha dichiarato ieri Zhao Ping, portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, in una conferenza stampa. Il fatto che laospiti il2024 dell’riflette il riconoscimento internazionale del suo impegno nella protezione della proprieta’ intellettuale (IP), ha dichiarato Zhao, sottolineando le aspettative secondo cui l’evento promuovera’ lo scambio e la cooperazione tra la comunita’ cinese e quella internazionale nel campo della protezione dell’IP.