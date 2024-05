Cina | inaugurera’ attivita’ per promuovere patrimonio culturale nel Paese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pechino, 31 mag – (Xinhua) – Oltre 10.000di promozione delimmateriale si svolgeranno in tutta lain occasione della Giornata dele naturale, che quest’anno cade l’8 giugno, secondo quanto comunicato ieri dal ministero della Cultura e del Turismo (MCT). A tema “Proteggere il, tramandare la civilta’”, l’evento di quest’anno ha scelto come citta’ ospitante Shenyang, capoluogo della provincia nord-orientale cinese del Liaoning, ha dichiarato lo stesso giorno l’Amministrazione nazionale per il. Ledi promozione, che comprendono 9.642 eventi offline, includeranno mostre di opere video e fotografiche sulimmateriale, oltre a conferenze a tema e performance artistiche, ha dichiarato Hu Yan, funzionario dell’MTC, durante una conferenza stampa.