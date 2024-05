Cina | 1342 mln studenti iscritti a Gaokao 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pechino, 31 mag – (Xinhua) – Un totale di 13,42 milioni disi sono registrati per l’esame nazionale cinese di ammissione all’universita’ del, noto come, ha annunciato oggi il ministero dell’Istruzione. Si tratta di un aumento di 510.000rispetto all’anno scorso. Il ministero ha sottolineato che sono stati compiuti sforzi coordinati per garantire un’organizzazione fluida degli esami e servizi completi per i candidati. Le autorita’ locali hanno potenziato i servizi di supporto, fornendo ai candidati assistenza in aree quali il trasporto, l’alloggio, l’assistenza medica e il controllo del rumore durante il periodo degli esami. Secondo le autorita’, sono in vigore anche disposizioni speciali per glicon disabilita’ e altre esigenze particolari.