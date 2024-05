Ciclismo il Giro del Montalbano tra storia e tradizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Bacchereto (Prato), 31 maggio 2024 - In occasione dell’apertura della 29^ Sagra delle Ciliegie, presentato a Bacchereto il 68°delper dilettanti élite e under 23, in programma domenica 16 giugno. Una classica nazionale tradedicata al ricordo di Luigi Bellini e Luciano Lenzi, dirigenti che nel 1954 fondarono questa corsa e la cui prima edizione fu vinta dal pratese Claudio Lastrucci. Ad organizzare la corsa sono oggi il G.S. Bacchereto con un Comitato Organizzatore unito e affiatato composto da una ventina di appassionati, e l’U.C. Seanese Corse, con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Prato, Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, della Pro-Loco carmignanese. Tra gli ospiti della cerimonia di presentazione il sindaco Edoardo Prestanti, l’assessore allo sport Jacopo Palloni, la figlia del grande campione mugellano Gastone Nencini, Elisabetta, al quale è intitolato il grande premio della montagna al terzo dei 4 passaggi dalla Madonna del Papa.