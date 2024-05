Ciclismo i neo campioni toscani amatori Uisp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Rignano sull'Arno (Firenze), 31 maggio 2024 - Organizzato dalla società fiorentina Vitam-In-CMF con la collaborazione della New MT Bike e il patrocinio del Comune di Rignano sull’Arno, si è svolto nella località Pian dell’Isola nel comune di Rignano sull’Arno, il Trofeo I&S valevole per il Campionato Toscanotesserati2024. Dieci i titoli regionali in palio, dagli Elite Sport (i più giovani) al settore femminile, compreso le otto categorie dei Master. Ha dominato il Team Stefan appartenente al Comitato Territoriale Lucca-Versilia, che complessivamente ha ottenuto sei titoli. Quattro le gare in programma che prevedevano finali di corsa diversi e comunque impegnativi. Nella categoria Elite Sport il titolo al pistoiese Yuri Colonna figlio d’arte del Team Stefan che ha prevalso su Bini e Diamanti.