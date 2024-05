Ciclismo Europei Bmx 2024 | a Verona gli azzurri a caccia del pass per Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oggi hanno preso il via glidi Bmx. Nella BMX Olympic Arena disi lotta per i titoli maschili e femminili Challenge, Juniores, Under 23 ed Elite. Oggi i Challenge, domani Juniores, Under 23 ed Elite, mentre, domenica il Team Time Trial. Il contingente azzurro è adi buoni risultati per staccare l’ultimoper i Giochi Olimpici di. “Sarà molto difficile ottenere l’ultimo slot per le Olimpiadi, ma ce la metteremo tutta”, le parole del ct Tommaso Lupi.Bmx: aglidelperSportFace. .