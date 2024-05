Ci attacca sempre è ossessionata Conte delirio su Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Giuseppe, ospite di Bianca Berlinguer a Prima di Domani, su Rete 4, nella puntata del 31 maggio, risponde ae la: "Le dico, scusi: ma se cied èdalle nostre misure, perché sfugge al confronto?". E ancora prosegue il leader del M5S, che è in collegamento: "La giustificazione diè: quandoera premier perché non ha accettato il confronto? La mia risposta è che non ero leader di partito, non mi sono candidato come te ingannando gli elettori, non ho messo il mio nome sulla scheda dicendo 'chiamatemi Giuseppe'", sottolinea l'ex premier. Giusepperisponde a: "Se lei ciperché allora fugge dal confronto? Io non inganno gli elettori"#PrimadiDomani pic.