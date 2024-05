Chiusi ladri di cellulari Entrano al centro Tim

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tentato colpo alTim distazione, in via Oslavia. Potrebbe trattarsi della stessa banda che, qualche giorno fa, ha portato via un bel po’ diin un negozio di Sinalunga. Questa volta, però, le cose sono andate storte ai malviventi che sono entrati in azione probabilmente troppo presto. Non nel cuore della notte, com’era accaduto appunto a Sinalunga, ma poco prima delle 1. Sarebbe stato allora che è scattato l’allarme collegato ai Vigili giurati per cui una pattuglia è riuscita a portarsi in via Oslavia in pochi minuti. Ma anche i carabinieri della compagnia di Montepulciano che stanno con la guardia particolarmente alta sono arrivati alTim rapidamente. E sono giunti di rinforzo anche i militari vicini, qui siamo proprio al confine con l’Umbria.