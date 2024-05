Fonte : periodicodaily di 31 mag 2024

Ne dà notizia l'ente regolatorio comunicando il parere favorevole del Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp). . (Adnkronos) – L'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio per Ixchiq*, il primo vaccino anti-Chikungunya da utilizzare in Ue per proteggere gli adulti di età pari o superiore a 18 anni.

Chikungunya via libera Ema al vaccino per uso in Ue dai 18 anni in su