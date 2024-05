Fonte : today di 31 mag 2024

Dopo aver scontato 24 anni di carcere a Miami per l'omicidio di Dale Pike, per il quale è stato condannato all'ergastolo nonostante si sia sempre dichiarato non colpevole, Chico Forti è stato trasferito in Italia dove è stato accolto "come un re".

Chico Forti racconta l' incontro con il ' Comandante' e la visita alla madre | Accolto come un re