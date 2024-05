Fonte : isaechia di 31 mag 2024

E lei su questa cosa mi ha risposto: “eh, e tu non sai il resto…“. Quindi a chi pensa che ci sarà un ritorno di fiamma o che torneranno insieme con calma io dico di no, perché me l’ha proprio confermato lei in modo chiaro.

Chiara Ferragni tornerà con Fedez? Ecco cosa ha confessato l’influencer