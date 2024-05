Chiara Ferragni l’uomo famoso che le ha fatto perdere la testa | parla lei

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 31 maggio 2024) Personaggi tv. La fine della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez ha lasciato tutti quanti senza parole. Nessuno si sarebbe mai aspettato la fine del matrimonio di quella che sembrava essere la coppia perfetta, almeno sui social. Ma a quanto pare lontano dall'obiettivo le cose non erano idilliache ed è bastato poco, il Pandoro gate, per far crollare il castello. Ora i due si lanciano frecciatine sui social e cercano, come possono, di andare avanti con le loro vite anche dal punto di vista sentimentale. Chiara Ferragni ha una cotta per un uomo: ecco chi è Dopo l'addio a Chiara Ferragni, Fedez è già stato paparazzato con almeno tre ragazze, le ultime sono le modelle Violeta Toloba e Garance Authié, mentre Chiara Ferragni fino ad oggi si è fatta vedere solo con i figli, la famiglia e le amiche, ma le cose potrebbero cambiare presto.