Chiara Ferragni a cena con un uomo misterioso

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo un periodo difficile,sembra decisa a voltare pagina e riprendere in mano la propria vita. Anche se è presto per parlare di una nuova relazione, il settimanale Gente ha riportato di un pranzo speciale per l’influencer nella zona di Porta Genova. Durante questo pranzo,non era da sola, ma in compagnia L'articolocon un