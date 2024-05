Chiara Boni è Cavaliere del Lavoro | Un onore la Moda italiana è sinonimo di eccellenza nel mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Praga, 31 maggio 2024 – “Sono appena atterrata a Praga col mio compagno Fabrizio Rindi e sono qui per. E sono felicissima e onorata per il Cavalierato che ho ricevuto dal Presidente Mattarella”. Sprizza di gioia la voce diche stamattina ha avuto la notizia della nomina tra i 25 nuovi Cavalieri dele non poteva partire per Praga più contenta di così. Signora, come si sente dopo questa notizia? “Sono molto emozionata, non me l’aspettavo di diventaredel. A chi mi sussurrava la possibilità della nomina rispondevo che non sarei mai arrivata tra i 25 nuovi Cavalieri. E invece eccomi qua. Per prima cosa sono onorata di ricevere questo riconoscimento dal Presidente Sergio Mattarella, mi fa ancora più piacere perché lui è un grande presidente”.