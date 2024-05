Chi stabilisce e certifica le ondate di ' caldo record'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 31 maggio 2024) AGI - La corsa ad annunciare ilha fatto fare un bello scivolone all'ufficio meteorologico indiano che poche ore dopo aver proclamato che la colonnina di mercurio aveva toccato i 52,9 gradi in un sobborgo di Delhi è stato costretto a rettificare dando la colpa a un sensore difettoso. L'incidente ha sottolineato l'importanza fondamentale della verifica delle letture della temperatura, in particolare per monitorare e comprendere come il clima sta cambiando - e rispondere di conseguenza. L'Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite è responsabile dellazione deidi temperatura globale, continentale ed emisferica. Ha sede a Ginevra e mantiene un archivio globale di condizioni meteorologiche e climatiche estreme, registra i dati relativi a temperatura, pressione, precipitazioni, grandine, aridità, vento, fulmini e mortalità legata alle condizioni meteorologiche.