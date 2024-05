Chi sono le amiche assetate di fama di Chiara citate da Fedez nel nuovo singolo?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 31 maggio 2024) Chile “di” diFerragnidanelcantato con Emis Killa? Tutte le frasi della nuova canzone dicontro gli amici e il team diFerragni https://t.co/8Bd9zKRBCN ##SexyShop — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 30, 2024 A poche ore dall’uscita del brano su Spotify,– fra le pagine de La Stampa – aveva dito che ilnon era un pezzo “alla Shakira” controFerragni. “Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m3rda sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria.