Chi ho visto in carcere Lele Mora l’incontro che non dimenticherà mai

(Di venerdì 31 maggio 2024) La vita inè davvero dura, e questa è una banalissima ovvietà. Quando, però, si ascoltano i racconti di chi ill’ha vissuto, solo allora emerge quanto possa essere disumana l’esperienza dietro le sbarre. Specie se fino al giorno prima si era condotta una vita dorata, di successi e notorietà. È certamente il caso di, l’ex agente dei vip, che ha lanciato nel firmamento dello showbiz decine di carneadi. Molti, fra questi, si sono poi affermati, ma più d’uno gli ha voltato le spalle nel momento peggiore.si è raccontato senza filtri in una puntata di “One Podcast” di Luca Casadei e larga parte delle sue confessioni erano incentrata sulla vita carceraria. Nell’istituto penitenziario di Opera, dove è entrato nel 2011, aveva come “vicini” Olindo Romano – noto per la strage di Erba – e addirittura Totò Riina.