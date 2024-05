Chi era Saman Abbas la 18enne uccisa per essersi ribellata al matrimonio combinato La storia | dal femminicidio all’arresto della madre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nata il 18 dicembre 2002 nel villaggio di Mandi Bahauddin,è stataa 18 anni, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.si era trasferita in Italia all’età di 14 anni, sognava una vita diversa da quella che la sua famiglia aveva deciso per lei. Si era innamorata di un ragazzo italiano e non voleva sposare suo cugino in Pakistan. Nel luglio del 2020 si ribella e chiede aiuto ai servizi sociali, denunciando le minacce e le violenze subite in casa perché aveva rifiutato quel. Secondo quanto emerso durante il processo a causare l’omicidio, per i giudici, non sarebbe stato solo il no alma anche la scoperta, da parte dei genitori, che la“stava progettando di fuggire nuovamente” con il suo fidanzato.