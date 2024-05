Chi era Giada Nuove scoperte e dolore sulla 34enne gettata dal cavalcavia dal suo compagno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ennesimo femminicidio, la vittima aveva 34 anni. È finita nel peggiore dei modi la storia tra Andrea Favero, camionista di 39 anni, eZanola. I due avevano avuto un figlio tre anni fa, ma ormai vivevano da separati in casa nell’appartamento comprato nel 2022 a Vigonza, in provincia di Padova. Il 28 maggio scorso l’uomo l’ha uccisa buttandola giù da un ponte dell’autostrada A4. Andrea Favero è adesso in galera con l’accusa di omicidio volontario aggravato e adesso si scopre quale possa essere stato il movente. “Andrea era gelosissimo e possessivo“, rivelano persone che lo conoscono. Sembra che fosse ossessionato dal timore di non poter vedere il figlio e voleva tornare con. Ma la donna aveva già una storia con un altro uomo di cui lo aveva informato.