Chi è Lady Marina Windsor cugina di Re Carlo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il mondo della nobiltà britannica è sempre stato avvolto da un alone di fascino e mistero. Tra i tanti membri della famiglia reale, una figura che sta emergendo per il suo carisma e la sua eleganza èdi Re. Ma chi èe cosa la rende così speciale? Eccone la vita, le passioni e le attività di questa giovane reale, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua affascinante esistenza. Le origini nobili diChi èdi Reè nata in una famiglia che è una delle colonne portanti della nobiltà britannica. È la figlia maggiore di George, Earl of St Andrews, e di Sylvana Tomaselli, una rinomata docente di storia al St John’s College di Cambridge.