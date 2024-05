Chi è la criminologa Flaminia Bolzan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024)è una psicologa e, tra i volti più apprezzati e invitati del piccolo schermo per parlare, discutere e analizzare casi di cronaca che occupano, spesso, il palinsesto dei programmi televisivi. Chi è la psicologa eMariotti Posotto (questo il suo nome completo all’anagrafe) è nata a Roma nel 1987. Ha ottenuto un dottorato di ricerca in Scienze del Movimento Umano e dello Sport all’Università di Roma Foro Italico presentando un progetto sulla rappresentazione sociale dello sport in carcere. Proprio questo legame con la disciplina sportiva le ha permesso, come psicologa, di seguire diversi atleti di primo piano nel panorama italiano, dal tennis all’atletica leggera. Contemporaneamente è anche docente in numerosi master e seminari a indirizzo criminologico.