Chi è Alessia Pifferi condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia

(Di venerdì 31 maggio 2024), 38 anni, dalle cronache è stata definita come la mamma assassina di Ponte Labro. La donna, infatti, è stataper aver lasciato morire ladi 18 mesi di stenti. Nel luglio del 2022 abbandona per una settimana la piccola Diana nel suo lettino con un solo biberon. Ma questo evento drammatico è solo la punta di un iceberg ancora più terribile. La bambina, infatti, è stata partorita in un bagno, praticamente sconosciuta ai servizi sociali, mai registrata presso un pediatra, senza nessun tipo di vaccino e estranea a qualsiasi asilo nido. Nonostante questo, però,ha più volte dichiarato di aver desiderato questa, di cui non ha mai rivelato il nome del padre. Peccato, però, che i doverimaternità le toglievano spazio per se stessa.