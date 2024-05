Charlie Hunnam sarà il protagonista dell’adattamento di Criminal

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024)ildiè stato scelto per il ruolo principalein serie di, il fumetto vincitore dell’Eisner Award di Ed Brubaker e Sean Phillips, in produzione presso Prime Video, ha appreso Variety.si unisce a Adria Arjona, Richard Jenkins e Kadeem Hardison.interpreterà Leo. Il personaggio è descritto come “Un brillante maestro ladro che vede ogni aspetto delle circostanze ed è specializzato in piani senza armi e senza violenza. Come un giocatore di scacchi, Leo pensa tre mosse avanti rispetto agli altri. Altrii pensano che sia un codardo, soprattutto se paragonato a suo padre Tommy, che è andato in prigione per aver ucciso l’uomo più temuto della città, Teeg Lawless.