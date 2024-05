Chance di lavoro e più bus la sera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dalila Nervegna, 25 anni, studentessa in Sociologia e Ricerca sociale all’Università di Bologna, è alla sua prima esperienza politica, ma da molti anni è attiva come volontaria nel Comitato di quartiere di San Martino in Strada. Dalila, come è nata la sua candidatura? "Ho sempre partecipato attivamente alla vita del mio quartiere e mi interesso da tempo ai temi della tutela dele della salute psichica. Prima ancora di iscrivermi al Pd, il circolo del partito mi ha proposto di correre". Per cosa si batterà se fosse eletta? "Non ho soluzioni ma vorrei lavorare su alcuni temi che considero importanti: salute psico-fisica, sport, la digitalizzazione, per cui Forlì si posiziona tra le ultime città. Inoltre, visto che abbiamo una struttura familistica che obbliga agli anziani ad occuparsi del welfare familiare, è importante promuovere attività che permettano alle persone anziane di mantenere attivi la mente e il corpo, con l’attività fisica e corsi di formazione nei circoli dove si incontrano gli anziani".