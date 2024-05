Champions League Bale a Wembley per la finale | Me la godrò rilassato senza pressioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tra i presenti sugli spalti diin occasione delladitra Real Madrid e Borussia Dortmund ci sarà anche Gareth. L’ex calciatore gallese, che lo scorso anno ha annunciato il ritiro a soli 33 anni, lo ha confermato alla stampa inglese. “Sarà bello essercila pressione e le aspettative che ci sono invece quando sei in campo. Ammetto che non sono abituato, non vedo l’ora di godermi l’opportunità– ha spiegato l’ex Real Madrid, che con i Blancos ne ha vinte ben 5 di– Chi vince? Il Real Madrid, arriverà la quindicesima. Si tratta del trofeo più ambito per club e tifosi ogni anno. Il Real riesce a trovare sempre il modo per tornare in corsa anche quando sembra meno in forma“.per la: “Me la” SportFace.