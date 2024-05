Cesena tornano i combattimenti clandestini | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Torna purtroppo attualissimo uno dei temi che più ha fatto discutere in termini di sicurezza anegli ultimi mesi, quello deiorganizzati tra giovani protagonisti. RAVAGLIA 31/05/24COMBATTIMENTO CLANDESTINO TRA GIOVANI IN ZONA STAZIONE FERROVIARIA Del tema, a più riprese segnalato dal Carlino che aveva raccolto anche le preoccupate segnalazioni di alcune famiglie del territorio, è tornato a occuparsi anche Fabio Biguzzi, consigliere comunale della Lega, che era già intervenuto in passato presentando un’interrogazione, in particolare in relazione a eventi che si erano svolti nella zona del Foro Annorario durante le ore notturne dei fine settimana. A corroborare le parole di Biguzzi c’è l’ennesimo video ripreso dagli ‘spettatori’ radunati in cerchio intorno ai ‘combattenti’, che si sono sfidati questa volta sotto la luce del sole a due passi dal principale polo scolastico cittadino.