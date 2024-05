Cesena piccoli talenti crescono | Qui chi merita ha un’opportunità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Annata straordinaria per i colori bianconeri e non solo per la splendida cavalcata che ha visto la truppa di Domenico Toscano stravincere il campionato, ma anche per le formazioni giovanili che hanno dominato i rispettivi tornei. Spicca su tutte l’impresa della formazione Primavera2, che ha primeggiato nel suo girone riconquistando l’accesso al piano più alto. Anche Under 17 e Under 16 si sono qualificate per le fasi finali e sono in lizza per la conquista del titolo di campione d’Italia, eliminata ai quarti invece l’under 15. Risultati che riempiono di soddisfazione. A parlarne Roberto Colacone, dallo scorso luglio responsabile del settore giovanile del. Cosa ha contribuito a rendere l’annata speciale? "Oltre alla qualità del lavoro e all’impegno di tutti c’è stato l’esempio della prima squadra, che ha fatto qualcosa di incredibile e che ha fatto da traino.