Fonte : orizzontescuola di 31 mag 2024

L'articolo Cercasi 5 studenti per formare la classe di prima media. I genitori si mobilitano: “La battaglia non è ancora perduta”. Nel ferrarese, infatti, i genitori stanno conducendo una battaglia per scongiurare la chiusura della classe di un istituto scolastico.

