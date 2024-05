Cercano di salvarsi abbracciati poi l' onda di piena | tre ragazzi dispersi in Friuli | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lotta contro il tempo per salvare tre: i vigili del fuoco di Udine sono impegnati nelle ricerche di tre giovani travolta dalladel fiume Natisone. a Premiariacco (Udine) a seguito delle forti piogge. In azione l'elicottero del Reparto Volo di Venezia e specialisti fluviali e sommozzatori. Le tre persone - un ragazzo e due ragazze - erano state avvistate su un isolotto del fiume Natisone nei pressi di Premariacco in strada di Ipplis. Uno di loro aveva lanciato l'allarme con un telefonino. Il livello dell'acqua - sottolinea una nota della Sores del 118 del Fvg - è in rapida salita. Sul posto i Vigili del Fuoco, l'elisoccorso, i Carabinieri di Udine e Cividale. Durante la perlustrazione della zona, i vigili del fuoco avevano avvistato i tresul Natisone ma non sono riusciti a intervenire per salvarli.