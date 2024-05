C' erano altre persone il padre di Saman cambia versione | chi accusa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nel giorno in cui è stata arrestata in Pakistan la madre diAbbas, Nazia Shaheen dopo tre anni di latitanza, nel corso della puntata di «Quarto Grado», in onda questa sera, venerdì 31 maggio, su Retequattro, è stato trasmesso in esclusiva assoluta un video della deposizione, avvenuta nel carcere di Modena lo scorso 19 aprile, fatta daldella giovane, Shabbar Abbas. In presenza del pm e dei suoi avvocati. Shabbar contesta la sentenza di primo grado, in cui lui e la moglie Nazia (appena arrestata dalla autorità pakistane e in attesa di estradizione) sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di. L'uomo racconta un'altra, inedita,dei fatti consumatisi a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, risalenti al 1 maggio 2021.