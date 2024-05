C’è una cosa che voglio dire di Matilde Fuori dall’Isola dei Famosi Greta non perde l’occasione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Isola deiZuccarello risponde alle domande dei fan. Nei giorni scorsi la ballerina è stata eliminata dal reality dopo essere stata una delle protagoniste del programma. Ha preso con filosofia l’esito del televoto affermando “Piacerò a qualcuno e ad altri no, va bene così” tanto da meritarsi gli applausi dei concorrenti rimasti in gioco e degli altri in studio.Zuccarello, abituata a competere, puntava molto in alto, alla vittoria finale, ma sul più bello ha dovuto fare le valigie. In ogni caso il suo percorso è stato positivo, riuscendo a conquistare più volte il titolo di leader. Tornata a casa ha pensato bene di rimettersi in sesto dopo aver perso diversi chili tanto che parecchi si sono preoccupati per le sue condizioni fisiche.