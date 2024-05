Ce l’hai fatta Gioia enorme per il figlio del cantante più amato | un traguardo prestigioso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Evento importantissimo nella famiglia del famoso, che purtroppo non è più tra noi. Ilvip ha ottenuto il diploma in una prestigiosa scuola e le foto sono diventate subito virali. A pubblicarle sono state la madre e le sorelle del ragazzo, che ha appena 18 anni. Primo grande obiettivo raggiunto per il giovane, che è parso molto soddisfatto di quanto fatto. Ilvip, che ha finalmente avuto la laurea tra le sue mani, è stato celebrato così da una delle sue sorelle: “Fratello mio, affronta il futuro come nella quarta foto…con entusiasmo e speranza. Io ci sarò sempre“. Una dedica veramente commovente, che fa comprendere quanto amore e affetto ci sia tra i due. Ed è stato rimarcato nel giorno più importante. Leggi anche: “Adoro, è dottore”.