Fonte : bergamonews di 31 mag 2024

Lallio. I lavoratori avevano già incrociato le braccia e si erano riuniti in presidio ai cancelli di via Sforzatica il 10 maggio scorso perché da tempo, invano, veniva chiesto un confronto con la direzione a proposito del riconoscimento dei corretti livelli di inquadramento dei lavoratori e per l’aumento dei ticket restaurant, oltre che per la presenza di un sistema di videosorveglianza che l’azienda vorrebbe implementare ma che il sindacato considera illegittimo.

CCFC di Lallio nuova protesta | Avviato lo sciopero degli straordinari